Bolsas da Europa fecham na maioria em baixa, com exceção de Paris, focando em crise francesa

As bolsas da Europa fecharam na maioria em baixa nesta quarta-feira, 27, com grande exceção em Paris, onde o CAC 40 recuperou parte das perdas da sessão anterior, quando caiu perto de 2%, liderando as quedas na região. A crise política que ameaça derrubar o governo do primeiro-ministro francês François Bayrou segue dominando as atenções dos mercados. Nesta quarta-feira, o setor bancário do continente sofreu novo impacto com uma proposta tributária italiana. Nos Estados Unidos, segue em foco as disputas entre o presidente Donald Trump e o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), em dia de expectativa pela divulgação do balanço da Nvidia.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,10%, a 554,76 pontos. Em Londres, o FSTE 100 caiu 0,11%, a 9.255,50 pontos. Em Frankfurt, o DAX recuou 0,41%, a 24.053,51 pontos. Em Paris, o CAC 40 subiu 0,44%, a 7.743,93 pontos. As cotações são preliminares.

O presidente da França, Emmanuel Macron, disse aos membros de seu gabinete que o país e a economia estão sólidos, em referência à queda nos mercados de ações e títulos franceses nesta semana, antes do voto de confiança convocado por Bayrou para o dia 8 de setembro. A porta-voz do governo francês, Sophie Primas, disse a repórteres que Macron afirmou que o país "tomar as próprias rédeas" é um "sinal forte" enviado aos mercados financeiros de que se deseja "uma França ainda mais sólida".