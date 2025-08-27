Bolsas de NY fecham em alta à espera da Nvidia; S&P 500 renova recorde de fechamento

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quarta-feira, 27, com o S&P 500 renovando recorde de fechamento, em compasso de espera pelos resultados trimestrais da Nvidia. Investidores também seguiram monitorando desdobramentos do embate entre o presidente americano, Donald Trump, e a diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Lisa Cook, após o republicano anunciar a demissão da dirigente.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,32%, aos 45.565,23 pontos. O S&P 500 subiu 0,24%, nos 6.481,40 pontos, e o Nasdaq avançou 0,21%, encerrando em 21.590,14 pontos.

O diretor do Conselho Econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, disse hoje que, se estivesse no lugar de Cook, sairia do cargo. "É a coisa mais honrosa a se fazer", acrescentou. Já o presidente do Fed de Nova York, John Williams, evitou comentar sobre a demissão da diretora do BC americano, apenas enfatizando que há um processo legal em andamento e que sempre viu a colega trazer muita "integridade" ao Fed.