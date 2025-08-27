Cade abre investigação sobre venda de minas brasileiras da Anglo American para estatal chinesa

O negócio preocupa o Instituto Americano de Ferro e Aço (AISI). A entidade pediu intervenção do governo Donald Trump junto ao governo Luiz Inácio Lula da Silva no processo aberto pelo Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) contra supostas práticas comerciais desleais do Brasil, em meio ao tarifaço imposto por Trump aos produtos brasileiros.

O AISI apontou riscos de concentração do controle de acesso ao níquel pela China, caso seja concluída a venda das operações da Anglo American.

Segundo a instituição, se a anunciada aquisição dos ativos de níquel for bem sucedida, a "China obteria influência direta sobre uma parte substancial das reservas de níquel do Brasil, além de sua posição dominante na produção indonésia, exacerbando as vulnerabilidades existentes na cadeia de suprimentos para esse mineral crítico".

Minerais críticos são aqueles considerados essenciais para setores estratégicos, como tecnologia, defesa e transição energética. Incluem elementos como o próprio níquel, lítio, cobalto e terras raras, fundamentais para baterias de veículos elétricos, turbinas eólicas, painéis solares e semicondutores.

Os EUA manifestaram preocupação com o fornecimento de minerais críticos aos fabricantes domésticos, sobretudo, no atual contexto de disputas e restrição de exportação determinada por Pequim sobre terras raras, ímãs e minerais críticos. Os americanos sinalizaram que a negociação no Brasil poderá afetar a cadeia de suprimentos.