Chinesa Cambricon Technologies, rival da Nvidia, agrada em lucro com demanda por chips de IA

A fabricante de chips de inteligência artificial (IA) Cambricon Technologies, conhecida como a concorrente da Nvidia na China, registrou lucro líquido de 1,04 bilhão de yuans (US$ 150 milhões), revertendo a perda de 530 milhões de yuans (US$ 74,1 milhões) no mesmo período do ano passado, informou a empresa na noite da terça-feira, 26. No primeiro semestre, a receita da empresa cresceu cerca de 44 vezes, atingindo 2,88 bilhões de yuans (US$ 400 milhões).

A fabricante de chips atribuiu o salto na receita à crescente demanda por computação de IA e à sua colaboração com os principais fabricantes de modelos de IA e empresas de internet.

De acordo com a Guosheng Securities, a receita e o lucro líquido da Cambricon foram muito melhores do que o esperado. A projeção é de que a empresa mantenha sua lucratividade nos próximos trimestres à medida que a receita continue a crescer, disseram os analistas.