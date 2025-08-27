Coamo anuncia investimento de R$ 3 bilhões em Porto de Itapoá, em SC

A Coamo, maior cooperativa agrícola da América Latina, confirmou que vai investir R$ 3 bilhões na construção de um terminal portuário em Itapoá, no litoral norte de Santa Catarina. O anúncio foi feito em reunião entre executivos da cooperativa e o governador do Estado, Jorginho Mello (PL), realizada no início desta semana. A operação está prevista para começar em 2030, confirmou em nota a cooperativa de Campo Mourão, no norte do Paraná.

O projeto ocupará 43 hectares e contará com três berços de atracação, com capacidade estimada em 11 milhões de toneladas por ano.

Segundo o governo catarinense, o terminal vai movimentar granéis agrícolas, combustíveis líquidos, fertilizantes e GLP (gás liquefeito de petróleo). A estimativa é de 2 mil vagas de trabalho durante a fase de obras e 1 mil postos permanentes após o início da operação.