Concessões no crédito livre sobem 0,5% em julho ante junho, para R$ 571,4 bilhões, afirma BC

As concessões de crédito livre dos bancos aumentaram 0,5% em julho, na comparação com junho, para R$ 571,4 bilhões, informou o Banco Central (BC) nesta quarta-feira, 27. No acumulado de 12 meses, crescem 12,8%. Os dados não incorporam ajustes sazonais.

Concessões para pessoas físicas cresceram 4,4% no mês, para R$ 317,6 bilhões. No acumulado de 12 meses, avançam 11,1%. As concessões para empresas recuaram 4,0% no mês, para R$ 253,8 bilhões. Em 12 meses, têm alta de 14,7%.

A taxa de inadimplência nas operações de crédito livre aumentou de 5,0% em junho para 5,2% em julho. A taxa para pessoas físicas passou de 6,3% para 6,5% no período. A de empresas oscilou de 3,1% para 3,3%.