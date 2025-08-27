Dívida Pública Federal sobe e fecha julho em R$ 7,939 trilhões, revela Tesouro

O estoque da Dívida Pública Federal (DPF) subiu 0,71% em julho e fechou o mês em R$ 7,939 trilhões. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, 26, pelo Tesouro Nacional. Em junho, o estoque estava em R$ 7,883 trilhões.

A correção de juros no estoque da DPF foi de R$ 53,52 bilhões no sétimo mês de 2025, enquanto houve um resgate líquido de R$ 33,81 bilhões.

A DPF inclui a dívida interna e externa. A Dívida Pública Mobiliária Federal interna (DPMFi) teve avanço de 0,66% em julho e fechou o mês em R$ R$ 7,631 trilhões.