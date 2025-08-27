Estoque total de crédito sobe 0,4% em julho ante junho, para R$ 6,716 trilhões, revela BC

O saldo das operações de crédito do sistema financeiro aumentou 0,4% entre junho e julho, informou o Banco Central nesta quarta-feira, 27. O estoque atingiu R$ 6,716 trilhões, uma alta de 10,7% no acumulado de 12 meses.

O saldo para pessoas físicas avançou 0,6% em julho e 11,5% em 12 meses.

Para empresas, cedeu 0,1% no mês, mas ainda com alta de 9,5% em 12 meses.