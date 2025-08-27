Estoques de petróleo nos EUA caem 2,392 milhões de barris, revela DoE

Os estoques de petróleo nos Estados Unidos recuaram 2,392 milhões de barris, a 418,292 milhões de barris na semana passada, informou o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês). Analistas consultados pelo The Wall Street Journal projetavam queda menor, de 1,9 milhão de barris.

Os estoques de gasolina recuaram 1,236 milhão de barris, a 222,334 milhões de barris, enquanto a projeção era de queda de 1,7 milhão de barris.

Já os estoques de destilados caíram 1,786 milhão de barris, a 114,242 milhões de barris. A previsão era de avanço de 900 mil barris.