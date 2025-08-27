Fluxo cambial total em 2025 até 22 de agosto é negativo em US$ 16,674 bi, mostra BC

O fluxo cambial ficou negativo em US$ 16,674 bilhões em 2025 até o dia 22 de agosto, segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central nesta quarta-feira, 27.

O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 51,005 bilhões. Já o fluxo comercial ficou positivo, somando US$ 34,331 bilhões no ano até o dia 22.

O segmento financeiro teve compras de US$ 360,222 bilhões e vendas de US$ 411,227 bilhões no período. Esse canal inclui investimentos diretos e em carteira, remessas de lucro, pagamento de juros e outras operações.