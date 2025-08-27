Galipolo: incerteza vai diminuir conforme tarifas dos EUA forem se consolidando

Assim como nos comunicados oficiais da instituição, o presidente do Banco Central, Gabriel Galipolo, voltou a dizer que o mercado internacional segue incerto, principalmente depois do tarifaço proporcionado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciado em 2 de abril. Ele também repetiu que não há qualquer interferência da autoridade monetária sobre o mercado de câmbio, que é flutuante no País.

Galípolo salientou que o câmbio afeta a inflação pelo mecanismo de pass-through. "O Banco Central não tem qualquer tipo de objetivo no câmbio. Ter um câmbio flutuante é uma das principais linhas de defesa da economia brasileira", repetiu, durante palestra na abertura do 33º Congresso e Expo Fenabrave, com o tema "Conectando o Presente e o Futuro", da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), em São Paulo. "O Banco Central só supervisiona e atua pela funcionalidade do mercado", continuou.

Ainda sobre o dólar e o tarifaço, o presidente do BC brasileiro salientou que o País conta com uma economia menos ligada à americana e com uma pauta de exportação mais diversificada. Portanto, era visto como um país que não se beneficiaria tanto de um ciclo de expansão adicional, da exuberância da economia norte-americana, que era esperada pelo mercado com a eleição do republicano.