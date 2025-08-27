Haddad diz que não há hipótese de não haver compensação em projeto sobre isenção do IR

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira, 27, que não há hipótese de não haver compensação de receitas no projeto de lei que amplia a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil. Ele informou que vai se reunir nesta quarta-feira, às 14 horas, com o presidente da Câmara, Hugo Motta, para tratar desse e de outros temas.

Haddad disse acreditar que parlamentares possam tentar reduzir a alíquota de 10% para super-ricos, mas avaliou que não há muitos caminhos para mudanças. Ele concedeu entrevista aos jornalistas do UOL.

Ele afirmou que retirar a compensação do PL da renda é o tipo de pauta-bomba que vai estourar no Brasil, não apenas para o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.