Marinho: impacto do tarifaço seria de no máximo da ordem de 320 mil a 330 mil empregos no ano

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse que o impacto do tarifaço aplicado pelos Estados Unidos a produtos brasileiros no mercado de trabalho seria de, no máximo, da ordem de 320 mil a 330 mil empregos no ano. "O tamanho do impacto, se tudo desse errado, não vai dar tudo errado, nós teríamos um impacto, no máximo, da ordem de 320 mil a 330 mil (empregos)", afirmou Marinho a jornalistas.

Segundo ele, seriam afetados 121 mil empregos diretos e algo em torno de 210 mil postos de trabalho indiretos.

Marinho voltou a criticar o atual patamar da taxa de juros da economia brasileira e disse que esse é "o nosso principal problema", maior do que o tarifaço. "Como o Haddad, eu peço para o santo dos juros baixar os juros", afirmou, em referência ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad. "O tarifaço é um problema, claro. Evidente que nós estamos trabalhando, com toda determinação, por orientação do presidente Lula, em alguns caminhos, um caminho é abrir novos mercados", defendeu, citando a missão oficial do vice-presidente Geraldo Alckmin ao México.