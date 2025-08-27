Motta afirma que reforma administrativa é prioridade da Câmara para o 2º semestre

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse nesta quarta-feira, 27, que a reforma administrativa é prioridade da casa para o segundo semestre. "No que depender da presidência, vamos dar total prioridade a essa tramitação", afirmou em evento realizado pelo grupo Globo no período da manhã em Brasília. A votação da proposta de emenda constitucional (PEC) da segurança pública também é prioritária, afirmou.

"Após comissão geral e conversas com bancadas e após o périplo nas bancadas, é fazer um ajuste fino daquilo que teve resistência e precisa mudar, porque nessas conversas urgem sugestões, mas termos uma proposta e darmos início ao processo legislativo de debate e votação", disse o presidente da Câmara.

Segundo Motta, o objetivo da Casa não é fazer uma reforma administrativa que "perseguindo o servidor público" e por isso não será levada em consideração a PEC 32, que previa o fim da estabilidade na carreira. Mas ele ponderou que a reforma não vai "agradar a todos".