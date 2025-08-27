Ouro fecha em alta com chance de corte de juros e preocupações sobre independência do Fed

O ouro fechou em alta nesta quarta-feira, 27, ainda influenciado pela expectativa de corte de juros em setembro nos EUA, reforçada por discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, na última sexta-feira. A falta de ímpeto do dólar, tensões geopolíticas e comerciais e preocupações do mercado com a influência do presidente norte-americano, Donald Trump, sobre o Fed também sustentaram os preços.

O metal com vencimento em dezembro encerrou em alta de 0,45%, a US$ 3.448,60 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex).

O Commerzbank ressalta que a tendência de alta do ouro vem desde o discurso de Powell, que abriu caminho para um corte de juros em setembro. "O dólar americano sofreu pressão diante do aumento das expectativas de corte de juros, beneficiando o ouro", escreve o banco.