Petróleo fecha em alta com queda de estoques nos EUA

Os contratos futuros do petróleo fecharam em alta nesta quarta-feira, 27, após queda acima do previsto de estoques semanais da commodity nos EUA. Investidores também acompanharam a implementação de uma tarifa adicional de 25% sobre a Índia por suas compras de óleo russo, bem como expectativas de uma reunião em Washington para discutir a situação de Gaza no pós-guerra.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para outubro fechou em alta de 1,42% (US$ 0,90), a US$ 64,15 o barril. Já o Brent para novembro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), avançou 1,10% (US$ 0,74), a US$ 67,44 o barril.

As tarifas adicionais impostas à Índia, em resposta às suas compras de petróleo russo, pairam sobre o mercado nesta quarta, diz a ANZ. Em tom otimista, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse acreditar que Washington e Nova Délhi se entenderão sobre o assunto e, segundo a Reuters, a Índia está esperançosa de que os americanos revisem a taxa adicional.