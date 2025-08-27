Programa Gás do Povo está pronto e será lançado na semana que vem, afirma Rui Costa

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse nesta quarta-feira, 27, que o programa Gás do Povo "já está pronto" e "será lançado na semana que vem". Em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, do Canal Gov, canal operado pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), o ministro afirmou que o programa "vai crescer gradualmente e chegará a atender 15 milhões de famílias em março de 2026".

Rui Costa explicou que os beneficiários, que precisam estar cadastrados no CadÚnico, terão um crédito para comprar o gás de cozinha.

"As famílias receberão um crédito. A pessoa está cadastrada na distribuidora de revenda do gás, apresenta o CPF, vai retirar o gás e o governo pagará esse botijão para ela", disse o ministro.