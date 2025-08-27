Taxa de juro deve permanecer nesse patamar restritivo por um período prolongado, diz Galípolo

Galípolo recordou depois que houve transição do modelo de meta de ano calendário para meta contínua, quando o BC passa a analisar a inflação mês a mês em 12 meses. Se a inflação estiver durante seis meses consecutivos acima da meta, o Banco Central tem que escrever uma outra carta. "Então eu tenho esse recorde que eu não me orgulho muito de ter sido presidente do Banco Central e ter que escrever duas cartas num ano só porque eu peguei a transição de modelo", disse.

Transmissão via crédito

O presidente do Banco Central avaliou que a economia brasileira é resiliente, mas dá sinais de transmissão da política monetária por meio do crédito. Ao entrar no tema, Galípolo voltou a falar que encontra dificuldade em explicar no exterior como, mesmo com juro alto, o Brasil continua a registrar um crescimento forte de seu Produto Interno Bruto (PIB).

Ele salientou também que as revisões para o PIB doméstico foram refeitas várias vezes ao longo dos últimos quatro anos, com as sucessivas surpresas para cima. Essa discussão, repetiu, levantou alguns questionamentos sobre a potência de política monetária. "Será que os canais de política monetária estão desimpedidos e funcionando de maneira como deveriam funcionar?", questionou, salientando que há três décadas o Brasil vive com taxas de juros bastante elevadas, quando comparado com seus pares.

Para o presidente do BC, o que foi visto nos últimos anos foi uma mudança na potência da política fiscal no estímulo da economia. Seria por causa da política fiscal, conforme Galípolo, que a economia acabou respondendo com mais crescimento do que se imaginava. Ele também falou que, ao produzir uma política tributária que é mais progressiva, e ter programas que também são mais progressivos do ponto de vista da distribuição de renda, aumenta-se a propensão a consumir e isso aumenta o dinamismo da economia. E cabe ao Banco Central, segundo seu presidente, tentar interpretar e entender o que está acontecendo de maneira objetiva.

"O que parece ter acontecido é que a renda tem se mostrado bastante resiliente. Estamos com o nível de desemprego mais baixo da série histórica, batendo 5,8%, dessazonalizado 5,7%, é o menor nível de desemprego da série histórica, e estamos com o nível mais alto de renda do trabalhador Então, mesmo com uma taxa de juros restritiva, a gente vê uma demanda mais forte", considerou Galípolo.