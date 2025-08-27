Taxas futuras andam de lado nesta quarta, apesar de Caged mais fraco

Por volta do mesmo horário da divulgação do Caged, Galípolo participou do 33º Congresso e Expo Fenabrave, em São Paulo. Em sua fala, o presidente do BC afirmou que a renda tem se mostrado resiliente e que o País segue com o desemprego nas mínimas históricas, reforçou que a taxa de juros deve permanecer em patamar restritivo por período prolongado, e que as expectativas de mercado e projeções do próprio BC ainda indicam que a convergência da inflação à meta ocorre em ritmo lento.

Segundo o banqueiro central, o Comitê de Política Monetária (Copom) não pode se "deixar levar por emoções" ou por um ou outro dado pontual na hora de tomar suas decisões. "O BC não pode se emocionar. A velocidade e a função de reação do BC precisa ser diferente da do mercado", comentou.

Para Tiago Hansen, diretor de gestão e economista da Alphawave Capital, era de se esperar que, com o fechamento da curva de juros americana e a desaceleração no ritmo de abertura de vagas evidenciada pelo Caged, os DIs tivessem evolução mais favorável na sessão desta quarta.

"Mas o Galípolo teve um discurso mais 'hawkish', ao afirmar que a inflação está convergindo à meta de forma mais lenta, e que o Copom entende que o aperto monetário se dará por tempo mais longo. Ele descartou corte de juros no curto prazo, o que fez com que as taxas se inclinassem", disse Hansen.

Economista-chefe da Nova Futura Investimentos, Nicolas Borsoi avalia que, mais do que as falas do comandante do BC, as taxas futuras refletiram hoje uma percepção de que o Caged, mesmo com um 'headline' mais fraco, trouxe dados ainda positivos.

"Houve maior criação de empregos em setores cíclicos, especialmente construção civil e manufatura", observa Borsoi. "A criação de empregos no comércio, construção civil, manufatura e serviços somou 110,7 mil empregos, acima de junho (107,5 mil)", destaca.