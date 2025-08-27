TCU aponta em relatório indícios de imprecisão e projeções otimistas no PLDO

Às vésperas da apresentação do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2026, o Tribunal de Contas da União (TCU) divulgou o relatório de acompanhamento fiscal e de conformidade do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO). No documento, divulgado nesta quarta-feira, 27, a Corte de Contas apontou "indícios de imprecisão" nas projeções econômicas e fiscais contidas na peça orçamentária, com superestimação de receitas e premissas otimistas.

A projeção feita no PLDO 2026 para 2025 apresenta forte crescimento da receita primária líquida de transferências, passando a 19,3% do PIB, apresentando sucessivas reduções nos anos seguintes. Na avaliação do TCU, a arrecadação nos primeiros três meses de 2025 indica a possibilidade de que a projeção da arrecadação para todo o ano de 2025, apresentada no PLDO 2026, esteja superestimada.

A análise técnica também apontou que, já a partir de 2027, as projeções do próprio governo apontam para insuficiência de recursos para despesas discricionárias, inclusive com inviabilidade de alcance dos mínimos constitucionais da saúde e da educação.