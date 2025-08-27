TCU cobra ajustes em processos da previdência rural, responsável por déficit de R$ 190 bi

O Tribunal de Contas da União (TCU) determinou que o Ministério da Previdência Social apresente, em até 180 dias, providências para implementar avaliações periódicas da previdência rural, com foco nos segurados especiais. O objetivo é sanar fragilidades nos processos.

As determinações foram feitas após auditoria que subsidiará o Relatório de Fiscalização de Políticas Públicas (RePP) de 2025. O relatório apontou que a formulação da política de previdência rural apresenta falhas: 22% dos requisitos avaliados não são atendidos e 78% apenas parcialmente.

Entre os problemas, destacam-se a falta de identificação atualizada das causas e consequências que motivaram a política e a delimitação insuficiente do público-alvo, agravada pela ausência de um cadastro completo dos segurados especiais no CNIS.