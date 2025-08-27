TCU vê imprecisão em cálculo sobre antecipação de recebíveis da desestatização da Eletrobras

O Tribunal de Contas da União (TCU) atendeu parcialmente a uma representação que alegou possível "erro grosseiro" da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) e do Ministério de Minas e Energia (MME) em cálculo de viabilidade da antecipação de recebíveis provenientes da desestatização da Eletrobras.

O TCU decidiu por dar ciência à CCEE e ao MME acerca de "falhas de imprecisão nos dados utilizados para o cálculo inicial do benefício".

Para a Corte de Contas, cabe a adoção de providências necessárias para "prover maior robustez aos futuros estudos que fundamentarem políticas setoriais de alto impacto".