Toda reunião está na mesa para corte, a depender dos dados, diz dirigente do Fed sobre setembro

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York, John Williams, afirmou, em entrevista à CNBC nesta quarta-feira, 27, que todas as reuniões a partir de agora "estão na mesa" para um possível corte de juros, a depender dos dados disponíveis. Segundo ele, os riscos para os mandatos de inflação e de emprego estão ficando mais equilibrados, o que torna "apropriado eventualmente normalizar a política monetária".

Williams notou que a redução das taxas de juros para uma instância mais neutra poderá depender de uma desaceleração maior da inflação ou de uma deterioração na economia, embora tenha evitado estimar qual seria o nível R* - em que os juros não estimulam ou apertam a atividade.

O dirigente ponderou que, no momento, o Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA sinaliza uma desaceleração mais forte, conforme a economia se ajusta ao ambiente pós-pandemia e mudanças nas políticas comerciais. Contudo, ele descarta preocupações sobre uma estagnação ou deterioração significativa.