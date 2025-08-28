Bolsas da Europa fecham sem sinal único, com ata do BCE, crise francesa e Nvidia no radar

As bolsas da Europa fecharam nesta quinta-feira, 28, sem sinal único, com noticiário intenso, incluindo a ata da última reunião do Banco Central Europeu (BCE). Os dirigentes demonstraram receio com a expansão da dívida pública podendo impulsionar a inflação. O tema fiscal é justamente o que está por trás da crise política na França, que se arrasta nos últimos dias, enquanto se aproxima a votação de confiança no governo no dia 8 de setembro. Nesta quinta, a União Europeia apresentou ainda duas propostas de redução de tarifas para implementar o acordo comercial com os EUA. Além disso, o balanço da Nvidia divulgado na quarta-feira, 27, foi destaque.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em baixa de 0,20%, a 553,67 pontos. Em Londres, o FSTE 100 caiu 0,42%, a 9.216,82 pontos. Em Frankfurt, o DAX recuou 0,01%, a 24.044,23 pontos. Em Paris, o CAC 40 subiu 0,24%, a 7.762,60 pontos. As cotações são preliminares.

A Nvidia ampliou lucro e receita no trimestre, em números classificados como "impressionantes" pela analista Ipek Ozkardeskaya, do Swissquote Bank. Mas os resultados foram insuficientes para cumprir as expectativas otimistas dos mercados. Houve particular preocupação com os sinais de desaceleração do crescimento das vendas, diante de restrições americanas a exportações para a China. Em Amsterdã, a concorrente ASML recuou 0,89%.