Bolsas de NY fecham em alta e com S&P acima de 6.500 pontos após PIB e reação volátil da Nvidia

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quinta-feira, 28, com o S&P 500 voltando a renovar recorde de fechamento, acima da marca inédita dos 6.500 pontos. Sinais de que economia dos Estados Unidos segue firme depois da revisão dos dados do PIB do segundo trimestre apoiaram o movimento. A Nvidia teve uma sessão volátil, após anunciar uma receita de data center no segundo trimestre mais fraca do que o esperado e apresentar uma previsão de receita considerada decepcionante. Wall Street praticamente segue ignorando os ataques do presidente dos EUA, Donald Trump, ao Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), reagindo apenas com leves oscilações.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,16%, aos 45.636,90 pontos. O S&P 500 subiu 0,32%, aos 6.501,86 pontos, e o Nasdaq avançou 0,53%, encerrando em 21.705,16 pontos.

A Nvidia caiu 0,81%. A empresa trouxe receita acima do esperado, mas alguns pontos decepcionantes no balanço contrastaram com os múltiplos esticados das ações. Analistas, contudo, ainda mantiveram otimismo.