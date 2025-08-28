Brava investe em estação de gás na Bahia para abastecer indústrias e Bahiagás

A Brava Energia anunciou nesta quinta-feira, 28, que vai instalar uma nova estação de compressão e carregamento de gás natural em carretas na Bahia. A estação terá capacidade instalada de 115 mil metros cúbicos por dia (m3/d) e funcionará em São Francisco do Conde, região metropolitana de Salvador. A previsão é de que o fornecimento comece em junho de 2026.

Segundo a Brava, a estação vai abastecer diretamente clientes industriais e a distribuidora Bahiagás. O empreendimento é uma parceria com a MDC Engenharia, por meio da sua subsidiária Companhia Distribuidora de Gás Natural (CDGN), empresa do segmento de combustíveis de baixo carbono.

"A parceria ampliará as vendas de gás e de líquidos em campos com limitações na capacidade de escoamento e sem integração à rede de gasodutos, contribuindo ativamente para o fortalecimento do mercado de gás e reforçando o compromisso com o desenvolvimento socioeconômico da região", disse em nota o diretor de Novos Negócios, Trading e Downstream da Brava Energia, Pedro Medeiros.