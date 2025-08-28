Ceron diz que decisão do STF sobre teto não muda horizonte de cumprimento de metas fiscais

O secretário do Tesouro, Rogério Ceron, afirmou nesta quinta-feira, 28, que a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), tomada na quarta-feira, 27, de não recalcular o teto de gastos após a retirada das receitas próprias dos tribunais do arcabouço fiscal, não deve ter impacto relevante no cumprimento das metas.

"É óbvio que com menos exceções é sempre melhor, mais saudável. Mas a parte positiva, vamos dizer assim, é que não são valores que gerem impacto tão relevante. Isso, pelo menos, permite não mudar nada o horizonte de atingimento de resultados fiscais, não tem necessidade de um grande movimento de receitas adicionais", disse ele em coletiva sobre o Resultado do Tesouro Nacional (RTN) referente ao mês de julho.

Com a decisão do STF, o governo havia previsto, no último relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas, uma redução de R$ 1,2 bilhão no teto de gastos, referente à exclusão das receitas próprias dos tribunais das regras fiscais. Na quarta, porém, a Corte decidiu que esse recálculo não deveria ser feito.