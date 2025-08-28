China se opõe ao plano do México de aumentar tarifas sobre Pequim

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun, disse, em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 28, que o país defende uma globalização econômica "universalmente benéfica e inclusiva" e se opõe ao unilateralismo, ao protecionismo e a medidas discriminatórias e excludentes de qualquer natureza. A declaração aconteceu ao ser questionado sobre o plano do governo do México de aumentar as tarifas sobre Pequim como parte da proposta orçamentária para 2026.

"O México é o segundo maior parceiro comercial da China na América Latina e a China é o terceiro maior destino de exportação do México. Nossa cooperação comercial e econômica beneficia ambos os lados", defendeu o porta-voz.

Segundo ele, a China também se opõe "firmemente" a medidas tomadas sob coerção para restringir a potência asiática ou minar seus direitos e interesses legítimos sob qualquer pretexto. "Acreditamos que o país em questão manterá sua independência e lidará adequadamente com os assuntos relevantes", acrescentou.