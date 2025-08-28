CMN aperfeiçoa regras de financiamento emergencial a exportadores afetados por tarifas dos EUA

O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou mudanças na resolução que regulamenta as linhas de financiamento emergenciais para apoiar empresas e produtores brasileiros impactados pela elevação tarifária imposta pelos Estados Unidos às exportações nacionais. A reunião do CMN ocorreu nesta quinta-feira, 28.

Segundo o Ministério da Fazenda, as mudanças aprovadas têm apenas caráter redacional e buscam "conferir maior clareza normativa e segurança jurídica às regras, sem alterar o mérito da política pública".

A primeira alteração substitui a referência à "tabela de Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM)" por "tabela de produtos". De acordo com a Pasta, a mudança permitirá identificar com mais precisão as empresas efetivamente afetadas pelas tarifas impostas.