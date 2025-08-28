Coca-Cola injeta R$ 7 bilhões no Brasil e reforça papel estratégico da operação

A Coca-Cola registrou alta de 58% no lucro global no segundo trimestre deste ano, tendo o Brasil como um dos principais motores desse resultado. O País, já consolidado como o quarto maior mercado da companhia, receberá R$ 7 bilhões em investimentos ao longo de 2025, destinados à modernização de fábricas, ampliação logística e abertura de novas linhas de produção.

A aposta se soma a uma trajetória de mais de 80 anos no País. O Sistema Coca-Cola Brasil é formado por sete grupos fabricantes e conta com 33 fábricas espalhadas pelo território nacional, responsáveis por produzir e distribuir um portfólio diversificado de bebidas. Presente em mais de 1 milhão de pontos de venda, a estrutura movimenta bairros, cidades e comunidades, gerando cerca de 570 mil empregos em sua cadeia de valor.

Segundo estudo da consultoria Steward Redqueen, a operação movimenta R$ 87,5 bilhões por ano, o equivalente a 0,7% do PIB. O comércio é o setor mais beneficiado, com R$ 28,2 bilhões em valor agregado, enquanto agricultores familiares e pequenos comerciantes mantêm vínculos diretos com a companhia.