Com pesquisa, Ibovespa renova recorde intradia e encerra pela 2ª vez a 141 mil

Apenas cinco dos 84 papéis que compõem a carteira Ibovespa ficaram de fora da euforia: Pão de Açúcar (-1,39%), Telefônica Brasil (-0,44%), Suzano (-0,28%), Petz (-0,26%) e BRF (-0,05%). Na ponta oposta, Magazine Luiza (+9,19%), Ultrapar (+8,08%), Vamos (+7,92%), Usiminas (+5,23%) e Vibra (+4,97%) .

Entre as blue chips, destaque para as ações de grandes bancos no dia em que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que a Receita Federal atuará, a partir da sexta-feira, com o mesmo rigor sobre as fintechs do que o atribuído às maiores instituições financeiras. Os ganhos do dia no segmento ficaram entre 1,51% (Santander Unit) e 2,35% (Bradesco ON). Itaú PN, principal papel do setor, subiu 2,08%. BTG fechou em alta de 1,07%.

Os carros-chefes das commodities, Petrobras (ON +1,21%, PN +0,88%) e Vale (ON +0,04%), mostraram ganhos mais discretos no fechamento.

Em dia de operação da PF na Faria Lima, Haddad informou que a Receita Federal passará a enquadrar fintechs como instituições financeiras a partir desta sexta-feira. A ideia é aumentar o poder de fiscalização tributária sobre essas instituições, que vêm sendo usadas para lavar dinheiro do crime organizado, explicou o ministro da Fazenda. "As fintechs, a partir de amanhã, terão que cumprir rigorosamente as mesmas obrigações que os grandes bancos", disse Haddad na saída de uma entrevista coletiva sobre as três operações contra o crime organizado deflagradas nesta quinta-feira, com reflexos na Faria Lima.

Mas o que prevaleceu ao longo da sessão foi o entusiasmo em torno de nova pesquisa eleitoral, da AtlasIntel. "Tarcísio de Freitas lidera no segundo turno, fato visto como positivo pelo mercado", ressalta Gabriel Filassi, sócio da AVG Capital, mencionando que, no levantamento, o governador de São Paulo aparece hoje com 48,4% das intenções de voto, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com 46,6%.

"Além disso, a expectativa de corte de juros nos EUA possivelmente já em setembro reforça o otimismo global, repercutindo positivamente aqui", acrescenta o especialista, observando que parte do capital estrangeiro, em momento de queda de juros nos EUA, tende a migrar para alternativas que ofereçam potencial de retorno maior, como emergentes com juros ainda altos e descontos em Bolsa, como o Brasil.