Confiança de Serviços cai 2,6 pontos em agosto ante julho, para 87,1 pontos, revela FGV

"Em relação ao futuro, os empresários mantêm um olhar mais pessimista para o segundo semestre, em linha com a complexidade do cenário econômico brasileiro: o aumento da incerteza e uma expectativa geral de desaceleração da atividade com a política monetária contracionista", completou Pacini.

Entre os componentes da situação atual, o item que mede a situação atual dos negócios caiu 1,4 ponto, para 89,9 pontos, enquanto o que avalia o volume da demanda atual diminuiu 0,8 ponto, para 92,5 pontos.

Entre as expectativas, a demanda prevista nos próximos três meses encolheu 2,7 pontos, para 85,2 pontos, e o item que mede a tendência dos negócios nos próximos seis meses caiu 5,4 pontos, para 81,1 pontos, patamar mais baixo desde junho de 2020, "quando a economia brasileira passava pelo período de lockdown da pandemia".

Segundo a FGV, em médias móveis trimestrais, a confiança do setor de serviços mantém tendência de queda disseminada entre os principais segmentos da pesquisa.

"Até o fim de 2024, a confiança do setor de serviços se manteve resiliente. Com o início de 2025, a expectativa de desaceleração da economia ficou mais evidente nos resultados da Sondagem de Serviços", apontou a FGV.

A coleta de dados para a edição de agosto da Sondagem de Serviços foi realizada com 1.307 empresas entre os dias 1º e 26 do mês.