Confiança do Comércio cai 4,0 pontos em agosto ante julho, para 83,1 pontos, revela FGV

"A manutenção dos componentes do índice abaixo dos 90 pontos e a queda mais intensa nas expectativas representam pontos de atenção para o setor para os últimos meses do ano. Esse quadro reflete as preocupações com o ambiente macroeconômico, com destaque para a crescente pressão do custo financeiro sobre os negócios", completou Veloso.

Entre os quesitos que compõem o IE-COM, o item que mede as perspectivas de vendas nos próximos três meses tombou 7,1 pontos, para 79,3 pontos, enquanto as expectativas sobre a tendência dos negócios nos próximos seis meses encolheram 5,4 pontos, para 82,1 pontos.

No ISA-COM, o item que avalia o volume de demanda atual teve redução de 0,6 ponto, para 88,1 pontos. As avaliações sobre a situação atual dos negócios caíram 2,7 pontos, para 85,2 pontos.

O Indicador de Desconforto do Comércio - que mede a frequência com que são citados fatores limitadores à melhoria dos negócios - subiu ao maior nível desde abril de 2022.

"Um crescente destaque do custo financeiro no Indicador sinaliza que o principal desafio dos negócios está migrando da recuperação da demanda para a gestão de sua saúde financeira", acrescentou Veloso.

A Sondagem do Comércio de agosto coletou informações entre os dias 1º e 26 do mês.