Congresso votará na semana que vem isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil, diz Lula

Segundo Lula, a mudança permitirá que a economia brasileira cresça acima de 12% ao ano em média durante vários anos, de acordo com projeções de institutos de pesquisa e do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin.

Lula diz que recebeu 'verdadeira Faixa de Gaza' em 2023

Ao ser questionado sobre o motivo de não ter ido à Minas Gerais durante o ano de 2023, o petista respondeu que assumiu um país "devastado" e "quase uma Faixa de Gaza", em referência a guerra entre Israel e Palestina. "Peguei este país destruído economicamente e politicamente, sem relação internacional com ninguém. Não tínhamos Ministério do Trabalho, da Cultura, das Mulheres, dos Povos Indígenas, dos Direitos Humanos. Acabaram com tudo. Precisávamos reconstruir", disse.

Ele anunciou a apresentação de 31 propostas no valor de R$ 9 bilhões, incluindo R$ 1 bilhão para o metrô de Belo Horizonte. Na semana que vem, disse que voltará à capital mineira para lançar o programa Gás do Povo, que prevê a entrega gratuita de botijões às famílias mais pobres.

Lula reforçou sua ligação histórica com Minas Gerais. "Minas, para mim, é mais do que visitar o Estado. Eu tenho uma relação muito forte desde a criação do PT. Já andei pelo Vale do Jequitinhonha, do Rio Doce, do Mucuri, do Açu, pelo Norte e pelo Sul de Minas, do Triângulo até Extrema. Conheço Minas como nenhum outro presidente", afirmou.

Ele disse duvidar que outros chefes do Executivo tenham ido tanto a Minas quanto ele, com exceção de Juscelino Kubitschek, por ter sido governador. "Minas é atípica, são várias Minas: a que dialoga com Brasília, com Goiás, com o Rio, com São Paulo, com o Nordeste. É uma soma de culturas e de riqueza culinária que causa inveja ao País."