Decisão sobre compra de ativos do Master é colegiada e não há data definida, diz diretor do BC

O diretor de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução do Banco Central, Renato Gomes, afirmou nesta quinta-feira, 28, que a autoridade monetária ainda não pode precisar uma data para a decisão sobre a autorização da compra dos ativos do Banco Master pelo Banco de Brasília (BRB). Conforme noticiou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) na quarta-feira, 27, a cúpula do Banco Central estaria aguardando apenas a palavra final de Gomes para autorizar a compra dos ativos do Banco Master pelo Banco de Brasília (BRB).

Gomes conversou com jornalistas após proferir a palestra "Desafios para o sistema financeiro internacional", no evento "8ª Semana de Mercado Financeiro PUC-Rio", organizado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), no Rio de Janeiro.

"Não, eu não sou a palavra final. A minha área, ela é responsável, tem o D.O.R.F., Departamento de Organização do Estado Financeiro, e essa área é responsável por analisar esse tipo de transação, leva-se então um voto à diretoria, e é um tema de deliberação da diretoria colegiada", respondeu Gomes. "Nós estamos trabalhando no tema, mas eu não posso te dar uma data."