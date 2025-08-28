Dell apresenta guidance misto para período atual após superar meta do 2º trimestre

A Dell Technologies superou as expectativas para seu segundo trimestre fiscal nesta quinta-feira, 28, mas ofereceu um guidance misto para o período atual.

A fabricante de computadores com sede em Round Rock, Texas, obteve um lucro ajustado de US$ 2,32 por ação sobre vendas de US$ 29,78 bilhões no trimestre encerrado em 1º de agosto. Analistas consultados pela FactSet esperavam que a Dell ganhasse US$ 2,29 por ação sobre vendas de US$ 29,02 bilhões.

Para o trimestre atual, seu terceiro trimestre fiscal, a empresa prevê um lucro ajustado de US$ 2,45 por ação sobre vendas de US$ 27 bilhões. Wall Street estava projetando ganhos de US$ 2,55 por ação sobre vendas de US$ 26,4 bilhões.