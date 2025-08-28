Dólar tem leve queda com exterior em dia de foco no cenário eleitoral

Após dois pregões consecutivos de baixa, a moeda americana acumula queda de 0,36% na semana e de 3,47% em agosto. No ano, o dólar recua 12,52% em relação ao real, que tem o melhor desempenho no período entre divisas latino-americanas.

"O comportamento dos juros futuros e da Bolsa sugere que a pesquisa eleitoral está fazendo preço. Mas o dólar parece seguir o exterior. O real ganhou força com as perdas mais fortes da moeda americana lá fora e a virada do petróleo para cima", afirma o economista-chefe da Nova Futura Investimentos, Nicolas Borsoi.

Pesquisa Atlas/Intel mostrou Tarcísio com 48,4% das intenções de voto em eventual segundo turno, à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que aparece com 46,6%. Tarcísio é visto como mais inclinado a uma política fiscal austera, o que se traduziria em redução dos prêmios de risco embutidos nos ativos locais.

Termômetro do comportamento do dólar em relação a uma cesta de seis divisas fortes, o Dollar Index (DXY) aprofundou as perdas à tarde e rompeu o piso dos 98.000 pontos, com mínima a 97.736 pontos. O índice ainda mostra ligeira alta na semana, mas recua mais de 2% em agosto. No ano, cai mais de 9,80%.

O superintendente da Mesa de Derivativos do BS2, Ricardo Chiumento, destaca a influência do desempenho do euro sobre o comportamento do real. "O euro passou a subir com mais força à tarde, o que se refletiu no mercado de moedas. Foi quando o dólar operou abaixo de R$ 5,40", diz Chiumento, ressaltando que a questão eleitoral doméstica teve mais influência nos negócios na Bolsa e no mercado de juros futuros.

Nos Estados Unidos, a segunda leitura do Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre mostrou crescimento de 3,3%, acima do previsto (3,2%) e do resultado da primeira leitura (3%). Já o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) subiu ao ritmo anualizado de 2% no segundo trimestre, abaixo da primeira leitura, de 2,1%. Houve desaceleração em relação ao trimestre anterior (3,7%).