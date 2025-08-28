Febraban: atuantes do setor financeiro, sem exceção, devem ser obrigados a ter integridade

Para a Febraban, há um desequilíbrio entre, de um lado, inovação, abertura do mercado e concorrência, que ganhou força com as fintechs e bancos digitais, e de outro lado, a segurança do sistema financeiro e a "inafastável necessidade de controles e punição".

"Com a proliferação de instituições que atuam no mercado, essas operações mostram que é essencial investigar e punir, com rigor, instituições, autorizadas ou não a funcionar pelo Banco Central, que se aproveitam de suas estruturas para desenhar engenharias e servirem como canais e veículos do crime organizado", afirma a nota da Febraban.

Aval do BC

A nota da Federação destaca que nem todas as instituições em operação no país têm autorização do Banco Central, o que gera assimetrias que ampliam os riscos do sistema financeiro. "Por isso, a Febraban reitera sua posição pública de que deveria ser encurtado o prazo para que todas as instituições que ofertam serviços e produtos financeiros tenham de pedir autorização para continuar funcionando."

"Os agentes que atuam na indústria financeira, sem exceção, devem ser obrigados a ter uma política firme de integridade, aparelhados e com procedimentos, controles e ferramentas que possam monitorar, identificar e comunicar as operações suspeitas ou atípicas de seus clientes", defende a nota da Febraban.

O texto ressalta ainda que os bancos brasileiros têm a obrigação de cumprir e obedecer todo marco regulatório e legal. "Na prevenção e no enfrentamento de crimes financeiros, os bancos têm o dever de cooperar, permanentemente, com o poder público." E conclui ressaltando que a concorrência é muito "bem-vinda e é sempre saudável", desde que em condições de igualdade em relação às regras de prevenção e lavagem de dinheiro e a ilícitos financeiros".