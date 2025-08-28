Maioria é contra supersalários, defende estabilidade e avaliação de servidores públicos

"A população é contra e está na mão da classe política dar uma resposta para a sociedade e frear os supersalários", diz Jessika Moreira, diretora-executiva do Movimento Pessoas à Frente. "Qualquer proposta de reforma administrativa que não enfrente essa questão não estará respondendo os anseios da população, que clama por uma solução para esse problema que deslegitima e gera uma descrença no serviço público."

Foram entrevistadas 2.008 pessoas, com margem de erro dois pontos porcentuais para mais ou para menos, de forma presencial entre os dias 9 e 12 de junho de 2025 em todas as regiões do Brasil. A íntegra dos resultados foi publicada nesta quinta-feira, 28.

A pesquisa mostra que 75% dos brasileiros acreditam que a estabilidade no serviço público é um mecanismo importante para a proteção dos funcionários contra eventuais pressões ou perseguições. Ao mesmo tempo, 94% dos entrevistados afirmam que os funcionários públicos deveriam ser avaliados constantemente, sendo recompensados e responsabilizados pelo resultado apresentado.

"Aliar a segurança do servidor agindo a partir da estabilidade com a gestão de desempenho com base em metas institucionais, com acompanhamento, monitoramento e avaliação dessas metas, é a forma de alcançar o equilíbrio entre a segurança contra pressões e perseguições e o incentivo à qualidade dos serviços e políticas públicas entregues na ponta", diz Eduardo Couto, coordenador de Conhecimento do movimento que encomendou a sondagem.

A Câmara montou um grupo de trabalho para elaborar uma proposta de reforma administrativa - que deve tocar nos supersalários e na avaliação por desempenho, segundo o coordenador do grupo e relator, deputado Pedro Paulo (PSD-RJ).

Diversidade