Operação Carbono Oculto cumpre 200 mandados de busca e apreensão em 350 alvos

Segundo o inquérito, o principal cliente do BK Bank no período investigado foi a distribuidora de combustíveis Aster. Dos R$ 17,7 bilhões em movimentações suspeitas, R$ 2,22 bilhões foram destinados à Aster.

De propriedade dos empresário Mohamad Hussein Mourad, ligado ao empresário Roberto Augusto Leme da Silva, conhecido como "Beto Louco", a Aster teve sua atuação suspensa pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) em 2024. Mohamed Mourad era dono de uma rede de postos de combustível que estariam em nome de laranjas. Ele seria ligado ainda à Copape, uma formuladora de combustíveis.

Segundo as investigações, o grupo formado por Copape e Aster era dirigido por um "testa de ferro". "A análise de materiais eletrônicos apreendidos na 1ª fase da Operação Cassiopeia revelou que Renato Steinle de Camargo, diretor administrativo das empresas Copape/Aster, é na verdade testa de ferro, e que as empresas são geridas, de fato, por Mohamad Hussein Mourad e Roberto Augusto Leme da Silva."

Mohamed Mourad é primo de Himad Abdallah Mourad. Himad é diretor da GCX, que controla 103 postos de combustíveis, e da GT Formuladora, que gerencia a distribuidora Arka e os terminais portuários TLOG Terminais e Riolog Terminais.

Outro parente de Mohamed Mourad, Tharek Majide Bannout, teria uma rede de padarias e atuaria no ramo dos postos de combustíveis por meio da RCG Investimentos e Participações, empresa que pertencia a Renan Cepeda, investigado na Operação Rei do Crime, em 2020, por supostas ligações com operadores de Marcola. Renan é sócio de Natalício Pereira Gonçalves Filho na Rede Boxter de Combustíveis, apontada pelos investigadores como a rede de postos de gasolina do PCC.

Além do BK Bank, outra instituição financeira alvo da operação é a Reag Investimentos. A Reag administrava o fundo de investimentos Location no primeiro semestre de 2020. Renato Camargo, o "testa de ferro", era o único cotista do fundo e depositou R$ 54 milhões no investimento.