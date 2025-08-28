Ouro fecha em alta com dólar fraco e desdobramentos de embate entre Trump e Cook

O ouro fechou em alta nesta quinta-feira, 28, em meio às crescentes expectativas de um corte nas taxas de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) em setembro e ao enfraquecimento do dólar na sessão. A moeda norte-americana era pressionada por novos desdobramentos no embate entre o presidente do EUA, Donald Trump, e a diretora do Fed Lisa Cook, que moveu nesta quinta uma ação contra o republicano.

O metal com vencimento em dezembro encerrou em alta de 0,74%, a US$ 3.474,30 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex).

Segundo a CNBC, um juiz marcou uma audiência para a sexta-feira sobre o pedido Cook para impedir o presidente de demiti-la. A audiência foi agendada horas após a diretora do BC norte-americano entrar com um processo contestando sua remoção do conselho do Fed.