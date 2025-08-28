Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA caem 5 mil na semana, a 229 mil

O número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos caiu 5 mil na semana encerrada em 23 de agosto, para 229 mil, segundo pesquisa divulgada pelo Departamento do Trabalho nesta quinta-feira, 28. O resultado ficou acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, de 228 mil solicitações.

O total de pedidos da semana anterior foi revisado de 235 mil a 234 mil.

O número de pedidos continuados, por sua vez, teve queda de 7 mil na semana até 16 de agosto, para 1,954 milhão. Esse indicador é publicado com defasagem de uma semana.