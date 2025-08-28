Reag Investimentos e Ciabrasf dizem colaborar integralmente com autoridades na Carbono Oculto

A Reag Investimentos e a Companhia Brasileira de Serviços Financeiros (Ciabrasf) informaram nesta quinta-feira, 28, em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que estão colaborando integralmente com as autoridades competentes, no âmbito da Operação Carbono Oculto, força-tarefa contra o crime organizado no País que atinge a região da Avenida Faria Lima, o setor de combustíveis e o Primeiro Comando da Capital (PCC).

Nesta quinta-feira, a Operação cumpre mandados de busca e apreensão nas sedes das empresas. "Trata-se de procedimento investigativo em curso", dizem.

Segundo as empresas, estão sendo fornecidas as informações e documentos solicitados, e elas "permanecerão à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários".