Redução de preços da Petrobras não chega a consumidor por conta de fraudadores, diz FUP

A Federação Única dos Petroleiros (FUP) manifestou indignação diante das graves irregularidades descobertas no setor de combustíveis, envolvendo adulteração, fraude fiscal, lavagem de dinheiro e a atuação do crime organizado. E ressaltou que, enquanto a Petrobras reduz os preços dos combustíveis nas suas refinarias, a população não percebe o alívio no bolso "porque poucos enriqueceram às custas do trabalho de milhões".

A Polícia Federal está realizando nesta quinta-feira, 28, a Operação Carbono Oculto, com apoio do Ministério Público e das Receitas Estadual e Federal, no que é a maior operação do tipo já feita para combater a infiltração do crime organizado na economia formal. As investigações incluem o principal centro financeiro do País, a chamada Faria Lima, em São Paulo, e postos de abastecimento.

Segundo a FUP, o esquema, comandado pelo Primeiro Comando da Capital (PCC), prejudicou não apenas os consumidores, mas toda a cadeia econômica ligada aos combustíveis: da indústria de transportes e logística ao agronegócio, passando por comércio, serviços e pela arrecadação tributária de estados e municípios, cuja perda de recursos afeta diretamente a saúde, a educação e outros serviços públicos essenciais.