UE apresenta propostas para reduzir tarifas e implementar acordo comercial com os EUA

A Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE), apresentou nesta quinta-feira, 28, duas propostas para viabilizar a implementação da declaração conjunta com os EUA emitida na semana passada. Segundo comunicado, os textos representam "os primeiros passos nesse processo" e asseguram "alívio tarifário pelos EUA ao setor automotivo europeu, com efeito retroativo a partir de 1º de agosto".

O comunicado europeu ressalta que os EUA se comprometeram a reduzir de 27,5% para 15% as tarifas sobre carros e peças europeias, "economizando mais de 500 milhões de euros em tarifas que, de outra forma, teriam sido pagas apenas em um mês de exportações".

Além disso, Washington aplicará alíquotas zero ou próximas de zero a produtos como cortiça, aeronaves e medicamentos genéricos a partir de 1º de setembro.