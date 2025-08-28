UniCredit amplia participação no banco grego Alpha Bank a 26%

O UniCredit anunciou que ampliou sua posição no banco grego Alpha Bank. A instituição informou ter firmado instrumentos financeiros adicionais relativos a uma participação de cerca de 5%, elevando sua fatia total para aproximadamente 26%.

Em comunicado, o banco destacou que a conversão em ações físicas da parcela acima de 9,9% e a consolidação no balanço só poderão ocorrer após a conclusão dos processos de autorização regulatória em andamento.

Segundo a própria nota, o consenso de analistas projeta que a participação no Alpha deve gerar lucro líquido de cerca de 244 milhões de euros em 2026 "e crescer significativamente a partir daí" - recursos que serão devolvidos aos acionistas conforme a política de distribuição vigente.