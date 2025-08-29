Anglo American rebate processo no Cade

A empresa britânica Anglo American defendeu nesta quinta-feira, 28, o processo de venda de ativos de níquel no País para a MMG Limited, empresa australiana controlada pela estatal chinesa China Minmetals Corporation, um dia depois de o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) instaurar procedimento administrativo para apurar risco de concentração econômica no setor.

O negócio pode chegar a US$ 500 milhões (o equivalente a R$ 2,7 bilhões), segundo a própria Anglo American anunciou quando acertou a venda total de suas operações.

"O processo de venda foi competitivo e recebemos propostas de diversas empresas globais. Após uma análise criteriosa de todas as ofertas recebidas, a decisão de vender para a MMG foi baseada na qualidade geral da proposta, incluindo o valor ofertado em dinheiro, as garantias apresentadas, o histórico operacional e a capacidade de gestão de longo prazo", disse a empresa, em comunicado.