Bolsas da Ásia fecham sem direção única, com Tóquio sob pressão de dados e China em rali contínuo

Neste cenário, o índice Xangai Composto fechou hoje com ganho de 0,37%, a 3.857,93 pontos, depois de ter alcançado maior nível em 10 anos no começo da semana. O menos abrangente Shenzhen Composto subiu 0,51%, a 2.443,68 pontos, na sessão. Em Hong Kong, o Hang Seng ganhou 0,32%, a 25.077,62 pontos.

Outras praças asiáticas, porém, tiveram dificuldades em ecoar o ímpeto positivo na segunda maior economia do planeta. Em Taiwan, o índice Taiex cedeu 0,01%, a 24.233,10 pontos. Já o sul-coreano Kospi perdeu 0,32%, a 3.186,01 pontos.

Em Tóquio, o Nikkei recuou 0,26%, a 42.718,47 pontos. A produção industrial do Japão caiu 1,6% em julho ante junho, em meio a incertezas tarifárias. Já a inflação ao consumidor na capital japonesa arrefeceu na comparação anual do mês passado.

Apesar disso, o papel da Mitsubishi Corporation subiu 1,30%, após a Berkshire Hathaway, de Warren Buffet, elevar a participação na empresa para além de 10%.

No médio, as ações japonesas devem se beneficiar da retomada dos cortes de juros do Federal Reserve (Fed), do crescimento da demanda doméstica e do avanço das reformas de governança corporativas, prevê o especialista de portfólio Daniel Hurley, da T. Rowe Price.