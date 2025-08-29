Bolsas da Europa operam em baixa, com liquidação de bancos em Londres antes de PCE nos EUA

Na capital britânica, a ação do Barclays caía 3,62%, NatWest cedia 4,51%, HSBC perdia 1,17% e Lloyds baixava 4,50%. O movimento segue uma reportagem do Financial Times que revelou crescentes preocupação de que o governo do Reino Unido recorra à imposição de novos impostos sobre bancos para ajudar a equilibrar as contas públicas.

O think tank Instituto de Pesquisa de Políticas Públicas (IPPR, na sigla em inglês) propôs que a ministra das finanças do país, Rachel Reeves, use o orçamento de outono para tributar os juros gerados pelas reservas que as instituições bancárias mantêm no Banco da Inglaterra (BoE).

Na esteira, o índice FTSE 100 registrava desvalorização de 0,39% em Londres. Em Paris, o CAC 40 caía 0,62% e caminhava para amargar queda de mais de 3% na semana, de olho nos sinais de que o primeiro-ministro da França, François Bayrou, deve perder a batalha pelo equilíbrio fiscal e ser derrubado do cargo em votação marcada para 8 de setembro.

Mais cedo, a Itália confirmou contração de 0,1% do Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre ante o primeiro. Já a economia francesa cresceu 0,3% no período. Nas próximas horas, o foco se volta para a divulgação do PCE, métrica de inflação preferida do Federal Reserve (Fed). Também nos EUA, a disputa legal pelo futuro de Lisa Cook na diretoria da autoridade monetária segue no radar.

Entre as demais praças, Frankfurt recuava 0,52%, Lisboa cedia 0,59% e Milão baixava 0,54%. No câmbio, o euro rondava a estabilidade em US$ 1,1679 e a libra caía a US$ 1,3476.

