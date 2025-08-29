Bolsas de NY fecham em baixa com dados aquém do esperado nos EUA e reduzem alta mensal

As bolsas de Nova York fecharam em queda na última sessão de agosto, após o S&P 500 e o Dow Jones renovarem recordes na quinta-feira, 28, com a piora do sentimento do consumidor nos EUA e baixa das ações relacionadas a chips ditando o movimento. Investidores também acompanharam a audiência de emergência da diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Lisa Cook, que terminou sem uma decisão.

O índice Dow Jones fechou em queda de 0,20%, aos 45.544,88 pontos(-0,19% na semana e +4,48% no mês). O S&P 500 caiu 0,64%, aos 6.460,26 pontos (-0,10% na semana e +3,56% no mês), e o Nasdaq recuou 1,15%, encerrando em 21.455,55 pontos (-0,19% na semana e +3,90% no mês).

Apesar do sentimento do consumidor e do PMI medido pelo ISM de Chicago abaixo do esperado, a leitura em linha da inflação PCE nos EUA manteve expectativas de corte nas taxas de juros pelo Fed em setembro - segundo a ferramenta do CME Group, as chances eram de 87,1% perto do horário de fechamento.